Первый рейс на кольцевом маршруте № 8 начнется 1 сентября в 12.00 час. на остановке у Золотых ворот, напротив ЦУМа «Валентина». В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.

В сентябре и октябре пассажиры «троллейбуса знаний» смогут узнать о научных открытиях и фактах из истории Владимира. Первый рейс на кольцевом маршруте № 8 начнется 1 сентября в 12.00 час. на остановке у Золотых ворот, напротив ЦУМа «Валентина». В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.«Троллейбус знаний» - совместный научно-просветительский проект администрации города Владимира и Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Проект приурочен к 75-летию атомной промышленности.Чередуясь с объявлениями остановок, в «троллейбусе знаний» будут звучать короткие рассказы об интересных научных фактах и достижениях известных владимирцев. Пассажиры проверить свои знания в научных викторинах и конкурсах от ИЦАЭ города Владимира.Узнать «троллейбус знаний» просто - снаружи он украшен яркими рисунками и символикой. Машину раскрасил московский граффити-художник и иллюстратор Евгений Воронин, которого тема атомной энергетики вдохновила на создание оригинальных образов.Как разъясняет директор ИЦАЭ города Владимира Илья Житков, маршрут № 8 выбран не случайно: цифра 8 отождествляется со знаком бесконечности. Создание замкнутого топливного цикла является приоритетом для атомной промышленности, а Россия - среди признанных лидеров в этой сфере. Процесс познания также бесконечен, и любой владимирец сможет узнать что-то новое о науке и о любимом городе просто по дороге на работу или домой.