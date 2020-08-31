Уличный художник Мишкин приглашает отправиться "назад в будущее".

Владимирский уличный художник Мишкин продолжает удивлять горожан своим творчеством. В этот раз он приглашает отправиться "назад в будущее".Так он назвал картину, которую нарисовал на днях на Лыбедской магистрали. В своей группе ВКонтакте художник предлагает пофантазировать: как бы выглядела река Лыбедь много лет назад. Это уже не первое творение Мишкина. Совсем недавно он в своей инсталляции "Похищение" решил изобразить НЛО на дорожном знаке "лежачий полицейский", потому что заметил его пропажу. Уже давно он радует владимирцев неожиданными арт-объектами. Это, например, гигантский тетрис на пересечении улиц Мира и Полины Осипенко, черепашки-ниндзя напротив здания областной прокуратуры и персонаж из видеоигры Марио на Лыбедской магистрали. Ждем новых работ!