Злоумышленники, находившиеся в букмекерской компании, увидели, что женщина получила выигрыш, и последовали за ней...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемых в хищении денежных средств у гражданки путем грабежа.В полицию поступило заявление от 49-летней москвички. Потерпевшая сообщила, что в одной из букмекерских компаний на 1-й Тверской-Ямской улице она выиграла крупную сумму денежных средств. Женщина забрала выигрыш, сложила деньги в сумку и направилась домой на Садовую-Самотечную улицу. При входе в подъезд дома следом за ней зашел неизвестный мужчина, который ударил ее по голове и отобрал сумку с выигрышем. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Вадковском переулке задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний приезжий из ближнего зарубежья и 36-летний житель одного из регионов России. Установлено, что задержанные находились в букмекерской компании и, увидев, что заявительница получила выигрыш, последовали за ней. Один из них заговорил с потерпевшей, взял ее под руку, а второй шел следом. Таким образом, они проводили ее до подъезда, где спутник женщины напал на нее. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60