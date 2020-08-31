Сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Суворов и Павел Королев погибли в августе 2001 года.

Девятнадцать лет назад, 28 августа 2001 года, в ожесточенном бою в Шелковском районе Чеченской Республики погибли командир роты патрульно-постовой службы майор милиции Сергей Суворов и милиционер роты ППС старшина милиции Павел Королев, которые были направлены в командировку в составе объединенной группировки бойцов ОМОНа города Владимира.В их честь на здании межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» открыты мемориальные доски памяти, а также установлена мемориальная плита. За мужество и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, за смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, Сергей Суворов и Павел Королев посмертно награждены орденами Мужества.Накануне Дня патрульно-постовой службы руководство и личный состав межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», ветераны МВД почтили память погибших коллег. К памятному митингу присоединились воспитанники военно-патриотического объединения «Патриот».Врио начальника Отдела подполковник полиции Михаил Гусаров, обращаясь к собравшимся отметил, что память о подвиге боевых товарищей, с честью и до конца выполнивших свой служебный долг, свято хранится и передается каждому новому поколению сотрудников. К присутствующим обратились и ветераны МВД.Полицейские почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.