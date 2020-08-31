На их автомобили был наложен арест

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно со службой судебных приставов (УФССП) и госавтоинспекцией Владимирской области (ГИБДД) проверили в Коврове должников за электроэнергию с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».По итогам рейда проверено 121 машина, выявлено 13 неплательщиков, суммарный долг которых, в том числе и за электричество, достиг 5 млн рублей. На их автомобили был наложен арест с правом пользования транспортным средством, а должникам вручено требование об оплате долга в десятидневный срок.Неплательщикам предоставлялась возможность погасить имеющуюся задолженность на месте. В ходе рейда должники оплатили 24000 рублей.Фото пресс-службы ПАО «Т Плюс» в г. Владимир