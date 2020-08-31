- Это первый кинофестиваль авторского кино в Суздале, - заметила председатель киноклуба «Политехник» Вера Цветаева, - но, мы надеемся не последний.

В Суздале завершился первый кинофестиваль «Время молодых», организованный киноклубом «Политехник» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.В течении шести месяцев на показах киноклуба во ВлГУ и открытых показах в Суздале зрители смотрели полнометражные и короткометражные фильмы молодых русскоговорящих режиссеров и выставляли картинам свои оценки. В финал кинофестиваля вышли три полнометражные картины и три короткометражные. Победителей определило зрительское голосование и ими стали фильмы «Керосин» Юсупа Разыкова и «Снегурочка» Асаада Аббуда. В качестве приза им вручены хрустальные кубки, выполненные мастерами Гусевского Хрустального завода.- Это первый кинофестиваль авторского кино в Суздале, - заметила на открытии бессменный председатель киноклуба «Политехник» Вера Цветаева, - но, мы надеемся не последний. И тут многое зависит от заинтересованности зрителей, от их желания не просто смотреть кино, но и думать над ним.