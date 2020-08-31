По поручению Правительства РФ Стратегию пространственного развития Суздаля до 2030 года разработали ДОМ.РФ совместно с администрацией города Суздаля и КБ Стрелка.

ДОМ.РФ совместно с администрацией города Суздаля и КБ Стрелка по поручению Правительства РФ разработали Стратегию пространственного развития Суздаля до 2030 года. Также разработан первоочередной план мероприятий до 2024 года, когда Суздалю исполнится 1000 лет. По прогнозам, в случае его успешного воплощения, доходы от туризма увеличатся в 5 раз. - в подготовке документа участвовали более 40 ведущих экспертов по охране объектов культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии, градостроительной документации, - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.Должны заработать более 30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов культурного и природного наследия города, и обустроено 20 км новых туристических маршрутов.В туристической и смежных сферах планируется сформировать условия для создания более 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром, обновить городскую инфраструктуру и благоустроить ключевые общественные пространства.- Разработанная Стратегия — важный документ для Суздаля, который позволит гармонично развивать город, бережно работая с культурным наследием и создавая современную инфраструктуру, комфортную для жителей и туристов, – считает Григорий Ревзин, партнёр КБ Стрелка.