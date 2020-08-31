В Тверской области убили знаменитого рыжего кота Степана, который был официально трудоустроен в библиотеке села Городня. Директор учреждения заявила, что животное стало жертвой конфликта ..

В Тверской области убили знаменитого рыжего кота Степана, который был официально трудоустроен в библиотеке села Городня. Директор учреждения заявила, что животное стало жертвой конфликта соседей.Женщина сообщила, что конфликт произошел из-за того, что зверь справлял нужду в подъезде. За это он был застрелен, что вызвало волну негодования среди местных жителей. В библиотеке утверждают, что кот никогда не поступал так во время своей службы. Его смерть стала большой потерей для учреждения, сообщает телеканал "".