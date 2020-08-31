Профилактические осмотры и диспансеризация для них проводится в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый пер

Владимир Сипягин разрешил профилактические осмотры несовершеннолетних и диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Владимирской области на период действия режима повышенной готовности в регионе сохраняется запрет на плановую диспансеризацию населения.Исключение сделано для профилактических осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в стационарных организациях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство) в приёмную или патронатную семью. Профилактические осмотры и диспансеризация для них проводится в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.