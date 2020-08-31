В числе награжденных - коллектив обособленного подразделения "Теплоэнерго" Владимирского филиала "Т Плюс".

В Юрьеве-Польском прошло открытие Галереи славы. В числе награжденных - коллектив обособленного подразделения "Теплоэнерго" Владимирского филиала "Т Плюс".Тепло и свет в каждом доме - основной вид деятельности предприятия «Владимирские коммунальные системы «Теплоэнерго». За ответственность и профессионализм 78 энергетиков - весь коллектив компании - награждены дипломом.Игорь Владимиров, руководитель группы эксплуатации "Владимирских коммунальных систем "Теплоэнерго": «Коллектив наш очень дружный, сплоченный. Так сказать, состоит из сплава опыта и молодости».За этот год была проведена реконструкция основного и вспомогательного оборудования. Не нужен даже оперативный персонал - 18 котельных работают в автоматическом режиме.Игорь Владимиров, руководитель группы эксплуатации "Владимирских коммунальных систем "Теплоэнерго": «Это позволило усилить контроль за технологическими процессами. Тем самым, минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций. За последние пять лет было изменено более 16 километров тепловых сетей. Это позволило увеличить безопасность, сократить возможность аварийных ситуаций и привело к уменьшению тепловых потерь».Энергетики не только бесперебойно обеспечивают теплом жителей Юрьев-Польского, но и делают улицы и дворы города привлекательными и комфортными. По проекту "Территория детства с "Т Плюс"" компания установила современные спортивно-игровые комплексы. Сотрудники компании ощущают себя частью важного механизма - их девизом на протяжении многих лет остаются слова "Тепло. Свет. Уют". И Юрьев-Польские энергетики безукоризненно этому девизу следуют.Мария Городская, Семён Карпов"Вести-Владимир"