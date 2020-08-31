Путь к заводу и школам преградили железнодорожные вагоны. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители улицы Почаевской в районе дома номер 2 «А». ( ул. Почаевская) Они рассказали, что

Путь к заводу и школам преградили железнодорожные вагоны. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители улицы Почаевской в районе дома номер 2 «А». ( ул. Почаевская) Они рассказали, что поблизости от жилых домов находятся железнодорожные пути. И последние несколько десятилетий на них постоянно стоят вагоны. Последние несколько месяцев эти вагоны полностью перекрыли путь по этой