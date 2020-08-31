Не пропустите итоговый выпуск "Вести-Владимир" в 21.05 на канале "Россия".
- Владимирский ж/д вокзал собираются упаковать в металл и гранит. Жители города - против.
- Рабочее совещание - на свалке. Почему загорелся Марьинский полигон, и как не допустить повторения ЧП?
- Энергоэффективный дом: как сэкономить на коммуналке?
- И Медный остров Киржача. Краевед-меценат Евгений Федоров представил свою новую книгу.
Эти и другие материалы корреспонденты «Вестей» готовят к эфиру. Не пропустите итоги понедельника в 21.05 на канале «Россия».