Не пропустите итоговый выпуск "Вести-Владимир" в 21.05 на канале "Россия".

- Владимирский ж/д вокзал собираются упаковать в металл и гранит. Жители города - против.- Рабочее совещание - на свалке. Почему загорелся Марьинский полигон, и как не допустить повторения ЧП?- Энергоэффективный дом: как сэкономить на коммуналке?- И Медный остров Киржача. Краевед-меценат Евгений Федоров представил свою новую книгу.Эти и другие материалы корреспонденты «Вестей» готовят к эфиру. Не пропустите итоги понедельника в 21.05 на канале «Россия».