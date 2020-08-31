В Центральном разведывательном управлении США не исключают, что возрастающая день ото дня самостоятельность террористов может быть чревата повторением сценария 11 сентября в Нью-Йорке. При этом возможные многочисленные жертвы среди мирного населения совсем не волнуют сотрудников американских спецслужб.

В Центральном разведывательном управлении США не исключают, что возрастающая день ото дня "самостоятельность" террористов может быть чревата повторением сценария 11 сентября в Нью-Йорке. При этом возможные многочисленные жертвы среди мирного населения совсем не волнуют сотрудников американских спецслужб.Возможность такого сценария развития событий обсудили между собой два агента ЦРУ в новом остросюжетном боевике "Шугалей-2", основанном на реальных событиях. Речь в сцене идет об 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке двумя самолетами были атакованы высотные башни-близнецы Всемирного торгового центра, а еще один борт врезался в здание Пентагона. Все закончилось тысячами жертв."Шугалей-2" – вторая часть дилогии, рассказывающая о судьбе наших соотечественников, захваченных в плен на ливийской земле. Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан проводили в Ливии социсследования. В мае 2019 года их захватили в плен боевики так называемого Правительства национального согласия и бросили в частную тюрьму "Митига", где россияне находятся по сей день.Почти полтора года за освобождение Шугалея и его товарища идет борьба как по дипканалам, так и со стороны неравнодушной общественности. В частности, широкий резонанс в мире вызвал выход первой ленты "Шугалей", где были переданы события, приведшие к суровым испытаниям россиян в плену на чужбине.Выход сиквела, продолжающего рассказ об отважном социологе, который даже в тюрьме продолжает добывать важные сведения, состояится 6 сентября.