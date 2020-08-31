Во Владимире в нескольких многоэтажках во Фрунзенском районе потеплело.

Как сделать свой дом энергоэффективным и сэкономить на коммунальных платежках?Во Владимире в нескольких многоэтажках во Фрунзенском районе потеплело. Они стали участниками программы господдержки проектов повышения энергоэффективности многоквартирников в ходе капремонта. В программе участвуют жители, которые собирают деньги за капремонт на специальном счете.Любовь Придатченко, старшая по дому №7 по улице Безыменского: «Наш дом построен в 82 году. Изначально дом очень холодный. Всегда стены промерзали. С самого первого года жители жаловались, но потом стены совсем обветшали — панели. Мы провели большую работу с жителями, чтобы утеплить полностью дом».Работы по утеплению дома оценивает специальная комиссия. Если меры, предпринятые жильцами эффективны, фонд капитального ремонта вернет до 80% затраченных средств, но не более 5 миллионов рублей на дом. Таким образом, жители смогут экономить на оплате тепла.Илья Ершов, руководители компании-подрядчика: «Отдача для жителей идет буквально с первого дня работы. Те квартиры, которые мы уже закрываем утеплителем, то есть результат не заставляет себя долго ждать. Буквально два-три дня микроклимат в квартире улучшается».В управляющей компании отмечают: такой подход сможет решить не одну, а несколько проблем дома. Например, в доме на Растопчина удалось одновременно отремонтировать входные группы, балконы, кровлю, утеплить фасады, модернизировать тепловой узел. Скоро еще 6 домов будут капитально отремонтированы "под ключ". Их жильцы, видя результаты соседей, приняли такое решение.Артем Яковенко«Вести-Владимир»