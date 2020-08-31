"Вентфасад" полностью скроет всю красоту здания и удешевит его внешний вид.

Владимирцы просят сохранить облик железнодорожного вокзала. Их обеспокоила информация о предстоящем капитальном ремонте. Авторы проекта предложили закрыть фасад цветными металлическими панелями. Что не так в этом проекте, почему владимирские архитекторы просят этого не делать? Подробности у Юлии Шуваловой.Заборы, ограждения, турникеты - владимирский вокзал кажется надежно защищённым. Но помощь нужна и ему. Считают активисты движения «Владимир будущего». Их обеспокоил проект реконструкции фасада здания, разработанный РЖД. Компания планирует обшить стены вокзала металлическими и гранитными панелями. По словам активистов, такие перемены не во благо. На сайте Российских общественных инициатив они начали сбор подписей за изменение проекта реконструкции.Артём Черней, сооснователь общественного движения «Владимир будущего»: «Если мы очень часто говорим о сохранении белокаменного зодчества: о соборах 12,13,14 веков, то о советском наследии разговора не заходит. И на самом деле, это печально, потому что мы рискуем потерять очень важные, ключевые для города объекты. Вокзал один из них. И мы создали это петицию, чтобы привлечь к этой проблеме внимание. Судьба вокзала может повториться и с другими зданиями».Вокзал был создан по индивидуальному проекту в 1975 году. Это пример советского модернизма. Архитекторы пытались вписать здание в историческую среду города, поэтому вокзал стал белокаменным - стены облицевали известняком. Кстати, построили новый вокзал на месте старого. И активисты призывают не повторять ошибок прошлого, ведь первоначальный облик уже и так частично испорчен современными сэндвич-панелями и пластиковыми окнами.По словам молодого архитектора Ольги Бутрим, вентфасад полностью скроет всю красоту здания и удешевит его внешний вид. В качестве положительного примера она приводит Ивановский железнодорожный вокзал. Недавно он был отреставрирован. Там архитекторы бережно отнеслись к истории. Они восстановили образы разных эпох и соединили их с современными элементами.Ольга Бутрим, архитектор: «Нам как молодым архитектором тоже важно ощущать какую-то историю города, какие-то определенные исторические слои, для того чтобы чувствовать его возраст, это как будто накопленная память».Вариант облицовки вокзала известняком - единственный подходящий, так считают и заслуженные владимирские архитекторы.Николай Волков, главный архитектор института «Владимиргражданпроект»: «Нижнюю часть я бы оставил в белом камне. Надстройки я тоже сделал бы по-другому, я думаю там варианты есть. Для того, чтобы с одной стороны уменьшить их визуальный объем, а с другой стороны, чтобы это было функционально, чтобы его было удобно обслуживать. Помыл и всё, таким образом».Увидеть проект Горьковской железной дороги можно на Там же можно и проголосовать за изменение капитального ремонта вокзала.Юлия Шувалова, корреспондент: «Вести направили официальный запрос в РЖД, ответа пока не поступило. Но, как известно, здание вокзала находится в охранной зоне белокаменного зодчества. А это подразумевает строгие ограничения по ремонту и реставрации объекта. И позволяет надеяться: исторический облик вокзала будет сохранен».Юлия Шувалова, Максим Котов, Александр Чунаев«Вести-Владимир»