В регионе действует несколько профильных госпрограмм

Владимирская область заняла II место в общероссийском рейтинге по энергосбережению, сообщили в Минэкономразвития. В регионе действует несколько профильных госпрограмм- на улицах городов и сел появляются энергоэффективные светодиодные светильники. В этом году активно работает благотворительная программа по модернизации систем освещения в детских домах области. Например, в Муромском и Ляховском детдомах, установили экономичные светодиодные светильники, реагирующие на уровень освещенности.