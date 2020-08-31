Фигурант, освободившись из мест лишения свободы с установленным в отношении него административным надзором с ограничениями, самовольно покинул место жительства и совершил ряд противоправных действий.

Сотрудниками полиции УМВД России по городу Владимиру задержан неоднократно судимый житель города Владимира. Мужчина, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора) не являлся на судебные заседания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.Фигурант, освободившись из мест лишения свободы с установленным в отношении него административным надзором с ограничениями, самовольно покинул место жительства и совершил ряд противоправных действий.Предварительным следствием установлено, что в 2019 году злоумышленник, пообещав знакомой недорого приобрести попугая, похитил денежные средства в размере 6 тысяч рублей , а также обманным путем под предлогом ремонта завладел телефоном, стоимостью около 9 тысяч рублей, принадлежащим другому знакомому. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичному преступлению, совершенному в феврале текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело.В настоящее время фигурант заключен под стражу и передан инициатору розыска.