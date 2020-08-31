Обыграть гостей из Северной столицы не смогли, но и не проиграли. В четвертом матче Олимп — Первенства России владимирское «Торпедо» сыграло вничью с «Зенитом-2″ из

Обыграть гостей из Северной столицы не смогли, но и не проиграли. В четвертом матче Олимп — Первенства России владимирское «Торпедо» сыграло вничью с «Зенитом-2″ из Санкт-Петербурга. Матч провели на домашнем поле «чёрно-белых», без зрителей. Сначала удача была на стороне владимирских футболистов. Точным ударом с пенальти счёт открыл Дмитрий Чернухин. Готовится, подбегает, 1:0, Дмитрий Чернухин! Во