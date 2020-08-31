Как сообщают статистики, в июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало подорожание мяса и птицы

Как сообщают статистики, в июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало подорожание мяса и птицы, а также снижение цен на овощи, крупы и бобовые. Некоторые виды овощей и фруктов, наоборот, значительно подорожали. Например, морковь, яблоки и апельсины. Такая же ситуация с рыбой и креветками.Среди непродовольственных товаров более всего подорожали свежесрезанные цветы, ковры, хлопчатобумажные ткани и газовое топливо. В группе медицинских товаров сильно подорожал йод. Значительно опустились цены на бытовые приборы.Что касается услуг, подорожали коммуналка , санаторно-оздоровительные услуги и немного подешевели медицинские.свинина +4,9%пшено -3,6%лук репчатый -18,7%картофель -16%бананы -9,3%морковь +16,7%яблоки +10,4%апельсины +8.8%рыба +9,9%креветки +5,3%свежесрезанные цветы +8,5%ковры +7,8%хлопчатобумажные ткани +3,7%газовое моторное топливо +3,5%йод +7,7%