Как сообщают статистики, в июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало подорожание мяса и птицы
Как сообщают статистики, в июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало подорожание мяса и птицы, а также снижение цен на овощи, крупы и бобовые. Некоторые виды овощей и фруктов, наоборот, значительно подорожали. Например, морковь, яблоки и апельсины. Такая же ситуация с рыбой и креветками.
Среди непродовольственных товаров более всего подорожали свежесрезанные цветы, ковры, хлопчатобумажные ткани и газовое топливо. В группе медицинских товаров сильно подорожал йод. Значительно опустились цены на бытовые приборы.
Что касается услуг, подорожали коммуналка , санаторно-оздоровительные услуги и немного подешевели медицинские.
свинина +4,9%
пшено -3,6%
лук репчатый -18,7%
картофель -16%
бананы -9,3%
морковь +16,7%
яблоки +10,4%
апельсины +8.8%
рыба +9,9%
креветки +5,3%
свежесрезанные цветы +8,5%
ковры +7,8%
хлопчатобумажные ткани +3,7%
газовое моторное топливо +3,5%
йод +7,7%