67-летний пассажир общественного транспорта был госпитализирован с травмами головы.

ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня во Владимире. На улице Добросельской автовышка, выезжая на главную дорогу, протаранила стрелой троллейбус 1-го маршрута. Фотографии последствий аварии очевидцы опубликовали в . 67-летний пассажир общественного транспортабыл госпитализирован с травмами головы. Оба транспортных средства получили механические повреждения. У троллейбуса выбиты стекла и повреждена задняя дверь. Информация уточняется.