Происшествие в областном центре тут же попало в соцсети.

31 августа во Владимире произошла крупная авария с участием общественного транспорта. Автовышка выезжала со второстепенной улицы га Большую Нижегородскую и столкнулась с троллейбусом, который следовал по маршруту №1.Вокруг было достаточно очевидцев, и в соцсети сразу же начали выкладывать видео и фото события. Грузовик с подъемников заметно повредил троллейбус. Сильно помят корпус, вылетели стекла из окон, смяты задние двери.Но это не самое плохое. В процессе аварии пострадал пассажир электротранспорта. Пожилой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько ушибов. Пострадавший был госпитализирован.На место происшествия сразу же прибыли медики и сотрудники ГИБДД.