Месячные безлимитные проездные билеты стоимостью 1500 руб. будут действительны с 1 сентября 2020 года на всех без исключения городских автобусах и троллейбусах.

Как сообщила администрация города Владимира, по проучению Андрея Шохина месячные безлимитные проездные билеты стоимостью 1500 руб. будут действительны с 1 сентября 2020 года на всех без исключения городских автобусных и троллейбусных маршрутах.Напоним, что этот вопрос понимли в администрации еще год назад. Шохин ещё год назад дал поручение отделу транспорта и связи убедитьСтолько времени потребовалось, чтобы шесть владимирских предприятий общественного транспорта согласились принимать месячные безлимитные проездные билеты. Сначала владимирцы могли их использовать на маршрутах «Владимирпассажиртранс», затем подключился «АДМ», постепенно к ним присоединились остальные - ООО «Виктория»), ООО «ОКТО», ИП Михайлов А. Е. В августе заключил соглашение с мэрией последний, шестой участник -ИП Тимофеев А. В.Напомним, что транспортники не первый раз идут на уступки городу. Так, 27 мая сити-менеджер Андрей Шохин подписал постановление, по которому продлил действие неиспользованных социальных проездных билетов на июнь.