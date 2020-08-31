Владимирская областная библиотека для детей и молодежи присоединится к акции "Бегущая книга - 2020".

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи присоединится к акции "Бегущая книга - 2020". Участники акции - это сотрудники владимирских библиотек и волонтеры, первого сентября устроят забег. Акция приурочена ко Дню знаний и 75-летию развития атомной отрасли в нашей стране. Марафонцы пробегут по центральным улицам Владимира и а затем проведут опрос среди горожан - о библиотеках, книгах и атомной энергии. Самые эрудированные жители Владимира получат оригинальные сувениры.