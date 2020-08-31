Владимир простился с Ириной Мининой. Старшего помощника руководителя регионального Следкома провожали в последний путь из Казанской церкви. Проститься с Ириной Александровной пришли

Владимир простился с Ириной Мининой. Старшего помощника руководителя регионального Следкома провожали в последний путь из Казанской церкви. Проститься с Ириной Александровной пришли родные, близкие, друзья, руководители города, области, начальники силовых структур и государственных ведомств, общественники, представители журналистского сообщества. Для всех она была примером отзывчивого, тактичного и неравнодушного к чужой боли человека. Виктория Туркова, старший помощник