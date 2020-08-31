Банк России рекомендовал продолжить реструктурировать кредиты заемщиков, которые заболели коронавирусом или потеряли часть доходов из-за пандемии.

Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам до 31 декабря 2020 года продолжить реструктурировать кредиты заемщиков, которые заболели коронавирусом или потеряли часть доходов из-за пандемии.С 20 марта 2020 года, когда начали работать программы по мерам поддержки граждан, жители Владимирской области направили почти 17,4 тыс. заявок на изменение графиков платежей по кредитным договорам. По данным на 29 июля 2020 г., банки одобрили 10,7 тыс. обращений от физлиц - 63,2% от числа рассмотренных. По 10,2 тыс. договоров условия выплат уже изменены. Совокупный объем реструктурированной задолженности составил около 3,5 млрд рублей. Из них 2,1 млрд – это задолженность по потребительским кредитами, 816 млн – ипотека. Средний размер реструктурированного долга по ипотечным договорам составил 1,26 млн рублей, в потребкредитовании – 335 тыс. рублей.«Выход из послаблений не должен быть резким, постепенное сворачивание мер необходимо для обеспечения долгосрочной устойчивости финансового сектора. Владимирцы постепенно возвращаются к привычным графикам выплат. Если за неделю в апреле в среднем поступало более 2-х тысяч заявок по реструктуризации кредитов и оформлению кредитных каникул, то в июле поток сократился до нескольких сотен обращений и в итоге составил чуть более 1000 заявок за месяц», - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.До конца года будут действовать и другие меры поддержки пострадавших от коронавируса. Так, например, банки, МФО и КПК не должны начислять повышенные проценты, штрафы и пени за просрочки выплат в связи с коронавирусом. От штрафных платежей также должны освободить индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для временно нетрудоспособных клиентов страховых компаний увеличен срок урегулирования страховых случаев.