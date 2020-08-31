Её служение делу законности и правопорядка, человечность и отзывчивость останутся, пожалуй, непревзойденными примером для всех

Во Владимире сегодня простились с Ириной Мининой - старшим помощником руководителя регионального следственного управления. Она ушла из жизни 28 августа, на 63 году.Проститься с ней пришли друзья, сослуживцы, журналисты, депутаты Законодательного собрания, руководство Владимира - все, с кем приходилось работать Ирине Александровне. Её служение делу законности и правопорядка, человечность и отзывчивость останутся, пожалуй, непревзойденными примером для всех. Она лично принимала участие в судьбах детей, которые оказались в трудной ситуации, привозила благотворительную помощь в подшефный следкому Лухтоновский интернат, она была всегда доступна для журналистов . "Я всегда на связи", - говорила Ирина Александровна.