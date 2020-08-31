Мужчину находился в розыске по обвинению в совершении ряда мошенничеств

отрудники владимирской полиции задержали неоднократно судимого жителя областного центра. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от административного надзора не являлся на судебные заседания, в связи с чем и был объявлен в федеральный розыск.Фигурант, освободившись из мест лишения свободы с установленным в отношении него административным надзором с ограничениями, самовольно покинул место жительства и совершил ряд противоправных действий.Предварительным следствием установлено, что в 2019 году злоумышленник, пообещав знакомой недорого приобрести попугая, похитил принадлежащие ей денежные средства - 6 тысяч рублей. Также, обманным путем, под предлогом ремонта, завладел телефоном, стоимостью около 9 тысяч рублей, у другого своего знакомого.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному в феврале текущего года. Мужчина находится под стражей, сообщают в региональном УМВД