Новая жертва КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умер 1 пациент. Число умерших таким образом достигло уже 194-ёх. Новых случаев заболевания

Новая жертва КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умер 1 пациент. Число умерших таким образом достигло уже 194-ёх. Новых случаев заболевания за выходные — 81, из них за последние сутки 26 — в 11-ти муниципалитетах. Всего больных теперь 6 318. В лидерах антирейтинга Владимир (за сутки там 6-ть новых пациентов