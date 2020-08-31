Капремонты сельских ДК не останавливались, потому что все контракты были своевременно заключены до пандемии.

Сельские ДК во Владимриской области ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура». Как разъяснили в пресс-службе администрации Владимирской области, капремонты не останавливались из-за пандемии, потому что все контракты были своевременно заключены ранее.В рамках реализации проекта «Культурная среда» завершены работы по капитальному ремонту зданий сельских домов культуры в селе Давыдово и деревне Сергеиха Камешковского района, Ковардицкого ДК Муромского района и его филиала в деревне Пестенькино.Частично выполнены работы по капремонту зданий ДК посёлка им. Карла Маркса Камешковского района, Тащиловского сельского дома культуры Гусь-Хрустального района, Даниловского культурно-досугового центра Меленковского района, Центра культуры и спорта посёлка Ставрово Собинского района и Вяткинского сельского дома культуры Судогодского района.Ведётся строительство нового дома культуры в селе Порецкое Суздальского района. Готовность объекта составляет уже почти 60 процентов. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2020 года.А в Вязниковском районе в августе приобретён микроавтобус для внестационарного обслуживания населения, который позволит проводить культурные мероприятия в самых отдалённых населённых пунктах этого муниципального образования.- Несмотря на эпидемиологические ограничения, на сегодняшний день основные показатели нацпроекта «Культура» во Владимирской области выполнены более чем на 50 процентов. Основные мероприятия нацпроекта реализуются на регулярной и постоянной основе. Капремонты сельских ДК не останавливались, потому что все контракты были своевременно заключены до пандемии. В августе, как только это стало возможным, в рамках разных направлений нацпроекта Департамент культуры смог провести самые масштабные фестивали. На днях будут открыты два виртуальных концертных зала, которые сделают для жителей небольших городов доступными лучшие концертные выступления ведущих музыкантов и коллективов страны. Во время пандемии учреждения культуры региона активно работали, в разы увеличив обращение к цифровым ресурсам отрасли, а это тоже один из ключевых показателей нацпроекта. Что касается мероприятий в «очном» режиме, то учреждения культуры Владимирской области готовы реализовать их до конца года, – отметил первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.