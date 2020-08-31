В Коврове прошла акция «Дорожный пристав».

ГИБДД и служба судебных приставов совместно с «ЭнергосбыТ Плюс» впервые провели в Коврове акцию «Дорожный пристав». Для начинания выбрали именно этот город, так как здесь особенно много неплательщиков.В процессе акции сотрудники служб останавливали машины, сверяли их данные и таким образом выявляли должников, у которых есть задолженность по счетам за электроэнергию. Таким образом они остановили 121 водителей. Казалось бы, среди них было не так много должников - всего тринадцать, зато общая сумма их долгов составила порядка 5 миллионов рублей.Наказание последовало незамедлительно было чувствительным. Приставы наложили на автомобили арест с правом пользования транспортным средством. Также им выдали требование об оплате долга в десятидневный срок.На данный момент задолженность ковровчан перед энергетиками составляет около 52 миллионов рублей. Общая задолженность жителей Владимирской области за электричество достигает 378 миллионов рублей, а за тепло - 479 миллионов.В ближайшее время «ЭнергосбыТ Плюс» планируют провести такие рейды во всех городах, где у жителей имеется задолженность перед компанией.