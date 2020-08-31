Соответствующие изменения внесены в Указ главы региона.

Во Владимирской области разрешили проведение профилактических осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующие изменения внесены в Указ главы региона.Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по области в регионе сохраняется запрет на плановую диспансеризацию населения.Исключение сделано для профилактических осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в стационарных организациях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлённых , принятых под опеку или попечительство в приёмную или патронатную семью. Профосмотры и диспансеризация для них проводится в медорганизациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.