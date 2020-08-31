Летальных случаев не прибавилось

Во Владимирской области за прошедшие сутки от коронавируса излечились 12 человек. При этом не зафиксировано ни одного летального случая.Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирском регионе составило6 318 (+26 за прошедшие сутки). Большинство пациентов, больных ковид-19, уже вылечилось (5 475). Наибольшее количество зараженных, по-прежнему, в областном центре – 1069, на втором месте – Гусь-Хрустальный район – 906, на третьем – Петушинский - 683. Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Владимире (6), Гусь-Хрустальном (3) и Муромском (3) районах.