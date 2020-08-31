С рабочим визитом к нам прибыли представители НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова, НМИЦ здоровья детей и других.

На этой неделе представители ряда национальных медицинских исследовательских центров – НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика Кулакова и Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена – филиала НМИЦ радиологии приезжали в ведущие медицинские учреждения Владимирской области.Медики обсудили вопросы совершенствования оказания специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению, внедрения инновационных медицинских технологий и дальнейшего сотрудничества с ведущими клиниками. Кроме того, федеральные эксперты оказали методическую помощь региональным медицинским организациям.- Медицинские учреждения региона активно осваивают новые методики лечения и диагностики, и работа в этом направлении обязательно будет продолжена. Наша общая задача – борьба за жизнь каждого жителя Владимирской области», – отметила и.о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.В ближайшее время во Владимирскую область ожидается визит представителей ещё одного федерального медицинского центра – Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.