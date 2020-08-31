Совместно с банком ВТБ () начинает подготовку экспертов ведущих российских компаний к преподавательской деятельности. Успешно завершился первый запуск курса «Тулкит ..

Совместно с банком ВТБ () начинает подготовку экспертов ведущих российских компаний к преподавательской деятельности. Успешно завершился первый запуск курса «Тулкит преподавателя-практика бизнес-школы», разработанного командами ВШМ СПбГУ и ВТБ совместно с (МГПУ).По оценкам разработчиков, подобные курсы в настоящее время очень востребованы, так как, с одной стороны, дают возможность профессионалам поделиться своим опытом и попробовать себя в качестве преподавателя, а с другой – помогают вузам формировать современные программы обучения, способствующие повышению качества национального бизнес-образования.Результатом обучения по программе для каждого бизнес-практика является детализированная структура готового к запуску курса, индивидуально разработанная им совместно с командой опытных преподавателей ВШМ СПбГУ. Учебные курсы, разработанные профессионалами из бизнеса, ориентированы на решение практических задач в таких сферах, как управление цифровой трансформацией, риски в компаниях нефинансового сектора, маркетинг в розничном бизнесе, внутренние инновации в компаниях. В дальнейшем эти образовательные продукты будут включены в программы ВШМ СПбГУ.В проекте приняли участие эксперты банка ВТБ, «Ростелекома», Tele2 и компании «Полюс», а также опытные преподаватели МГПУ, Центра по академическому качеству и креативной педагогике Universal University и Сколковского института науки и технологий (Сколтех).«Работодатели традиционно сетуют на отсутствие у выпускников практического опыта, а вузам нужны актуальные, основанные на реальных бизнес-кейсах учебные материалы. Наряду с академическими знаниями студентам очень важно понимать, как в реальности в современном мире управляются организации, обсуждать с практикующими менеджерами их успехи и ошибки. Именно поэтому ВШМ СПбГУ запускает программу для профессионалов, готовых делиться своим опытом и пробовать себя в преподавательской деятельности», – отметила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.«В названии программы стоит слово «тулкит», то есть набор инструментов. Нам было важно, чтобы программа получилась максимально прикладной. Создавая ее вместе с коллегами из ВТБ и ВШМ СПбГУ, мы ориентировались на использование интерактивных форматов. В ходе обучения было много групповой работы, индивидуальных консультаций. Команды-участницы изучали современные педагогические техники и методики, выполняли проектные задания», – рассказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.Программа подготовки преподавателей-практиков станет частью обновленной ВШМ СПбГУ, активное участие в разработке и реализации которой принимает команда экспертов банка ВТБ.Справка:– ведущая российская бизнес-школа, созданная на базе , одного из старейших классических университетов, крупнейшего центра науки, образования и культуры в России. ВШМ устойчиво входит в число 50 лучших бизнес-школ Европы, является признанным центром научных исследований и обучения в области менеджмента. Банк ВТБ входит в ВШМ СПбГУ наряду с другими лидерами бизнеса, органов власти и международного академического сообщества.МГПУ – один из ведущих педагогических вузов страны. За 25 лет МГПУ сформировался как мощный научно-образовательный комплекс, который включает университетскую общеобразовательную школу, педагогические колледжи, бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, сеть диссертационных советов, лаборатории, программы дополнительного образования. По итогам рейтингов последних лет, проводимых Министерством образования и науки РФ, университет входит в число лучших педагогических университетов, награжден Золотой медалью «Европейское качество» по линии общественного совета Комитетов по образованию и науке Государственной Думы, Совета Федерации и Союза ректоров России.