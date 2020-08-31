Банк ВТБ получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях «За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес процессов или клиентских сервисов» и «Сервисное и комиссионное решение»/

Банк ВТБ получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях «За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес процессов или клиентских сервисов» и «Сервисное и комиссионное решение», а также был отмечен в номинации «Внедрение OPEN API в банкинге» по результатам Х церемонии награждения, состоявшейся накануне в Москве. Организатором премии традиционно выступил журнал «Банковское обозрение».В номинации «Сервисное или комиссионное решение» первое место заняла VR-ипотека банка ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Проект значительно упрощает выбор объекта недвижимости. Заемщик может определиться с покупкой квартиры и приобрести ее, не выезжая для оформления документов в другой город. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.«ВТБ активно развивает выдачу ипотеки не только в традиционном, но и полностью в цифровом формате. В прошлом году мы первыми и единственными на рынке запустили пилот VR-ипотеки. За это время он был реализован в шести городах и в ближайшее время будет запущен еще в семи. В октябре планируем расширить этот сервис и предложить клиентам возможность дистанционного просмотра квартир прямо в браузере компьютера. Клиенты смогут получать консультации и просматривать ЖК и квартиры, не выходя из дома», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.В номинации «За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес процессов или клиентских сервисов» первое место занял проект по эквайрингу каналов продаж в Московском метрополитене, который был реализован ВТБ совместно с процессинговой компанией «МультиКарта». Он позволил обеспечить бесшовные пересадки между различными видами транспорта Москвы и расчет комплексных тарифов, которые учитывают все поездки за день, оплаченные банковскими картами. Данное решение – одно из ряда проектов для транспортной инфраструктуры, реализуемых банком ВТБ.Начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов отметил: «Нам удалось в кратчайшие сроки реализовать масштабный, стратегически важный для транспортной инфраструктуры города проект, благодаря которому у жителей Москвы появилась возможность оплачивать свои поездки любым удобным способом – в кассе или на турникете, контактно и бесконтактно, картой или гаджетом. Кроме того, широкое применение бесконтактных технологий позволило сделать оплату максимально безопасной, что особенно актуально в действующих условиях».ВТБ также занял третье место в номинации «Внедрение Open API в банкинге» за «Платформу небанковских сервисов для бизнеса с Open API (открытые программные интерфейсы)», которая построена на базе собственной разработки банка.Победителей в 13 номинациях премии FINAWARD-2019 определил экспертный совет, в который вошли 111 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверил независимый аудитор ФБК Grant Thornton. Всего в рамках премии за 2019 год было представлено свыше 50 банков и компаний, 65 проектов и решений, при этом количество предварительно рассмотренных проектов превысило 500.