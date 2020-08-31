За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 56 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних.Полицейскими задокументировано 336 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 4 автоаварии.Ковровский районПо предварительной информации, 24.08.2020 г. около 17:20 в г. Ковров на ул. Брюсова у д. 25 водитель автомобиля «Ауди А6», 1981 г.р., допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель с диагнозом: ушиб грудной клетки, ушиб правого предплечья, ушиб правого коленного сустава; пассажир 1969 г.р. с диагнозом ушиб грудной клетки, ушиб левого локтевого сустава направлены на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 27.08.2020 г. в 15:35 в г. Ковров на проспекте Ленина у д.34 водитель автомобиля «ВАЗ-2101», 1947 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Киа-Оптима» под управлением водителя 1998 г.р., который двигался по главной дороге. От удара автомобиль «Киа-Оптима» отбросило на автомобиль «УАЗ-390995» под управлением водителя 1962 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2101» с диагнозом закрытый перелом позвоночника – госпитализирован; водитель автомобиля «Киа-Оптима» с диагнозом: ссадина левого плеча направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 25.08.2020 г. в 09:50 в г. Владимир на ул. Мира у д.36В водитель автомобиля «Лада-Калина», 1990 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю «Лада-Ларгус» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада-Калина», 1986 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана левой надбровной дуги госпитализирована.Александровский районПо предварительной информации, 26.08.2020 г. около 16:40 на 8 км автодороги «Струнино – Площево» водитель автомобиля «Форд–Мондео», 1993 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан-Мурано» под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП: 1водитель автомобиля «Форд» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом рёбер справа, сочетанные раны нижней губы и левого колена госпитализирован; 2.пассажир автомобиля «Форд», 1992 г.р., с диагнозом ушиб грудной клетки госпитализирован; 3.пассажир автомобиля «Форд» с диагнозом: закрытая травма грудной клетки, левый пневмоторакс госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 28.08.2020 г. около 17:05 на 6 км автодороги «Покров - ст.Покров - Марково» водитель автомобиля «Рено-Логан», 1961 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «ГАЗ-278814» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено-Логан» с диагнозом: ушибленная рана лба направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 29.08.2020 г. около 16:20 на 110 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас», водитель автомобиля «ВАЗ-21130», 1980 г.р., при совершении обгона создал помеху обгоняемому его автомобилю «Киа-Рио» под управлением водителя 1964 г.р., в результате чего автомобиль «Киа» допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Рио» с диагнозом: ушибленная рана теменно-затылочной области и пассажир автомобиля «Киа–Рио», 1976 г.р., с диагнозом ушиб мягких тканей левой голени направлены на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 30.08.2020 г. около 12:50 на 29 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля «Киа-Рио», 1960 г.р., совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа-Рио» с диагнозом: ЧМТ, СГМ направлен на амбулаторное лечение.