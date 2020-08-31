Бесплатные очные курсы по программированию для школьников продлятся 2 года

Во Владимирской области стартует набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников 8-9 классов от одной из крупнейших IT-компаний страны. Обучение в Яндекс.Лицее длится два года. Ребята изучат один из самых популярных и востребованных языков программированияPython, научатся основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. Для поступления нужно с 31 августа по 10 сентября успешно написать тест на умение логически мыслить на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем Яндекс.Лицея.Напомним, в городеуже в 3-й раз, в городе Муром – во 2-ой. Во Владимире в этом году состоится первый набор учащихся.