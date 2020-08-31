Воспитанницы Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Я художник – я так вижу» инклюзивного проекта «Колесо обозрения».

Две воспитанницы Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Я художник – я так вижу» инклюзивного проекта «Колесо обозрения».Работу Галины выбрал Еврейский Музей и Центр толерантности, а рисунок Алины понравился ГМЗ «Ростовский кремль». Следует отметить, что Алина побеждает в конкурсе второй год подряд.Девочки из Кольчугино, посещающие изостудию «Вдохновение», интерпретировали такие произведения живописи, как «Тарасконские дилижансы» Винсента Ван Гога, «За прялкой» Константина Маковского, «Комната» и «Супрематизм» Ольги Розановой, «Большое колесо» Марка Шагала, «Ритм цвета» Сони Делоне.Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в жюри конкурса вошли представители 26 музеев – партнёров проекта из разных городов России. Каждый музей выбирал в качестве победителя две понравившиеся работы. Это было нелегко, ведь на конкурс на тему «Колесо в произведениях искусства» были представлены более 400 рисунков от ребят из разных уголков нашей страны.