Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский вместе со специалистами надзорных органов и общественниками выехал на полигон «Марьинка».
Глава
администрации Камешковского района Анатолий Курганский вместе со специалистами надзорных органов и общественниками выехал на полигон «Марьинка». Там недавно .
Сообщение о задымлении поступило рано утром 21 августа. По словам специалистов, , то есть на полигон могли попасть легковоспламеняющиеся материалы.
Альберт Скворцов, заместитель генерального директора ООО "Биотехнологии": «Для того чтобы полигон сильно не разгорался, вот на территории полигона охрана круглосуточная, дежурство, пересыпка, поэтому, я думаю, что тот случай который был, он единичный».
Главная задача - не допустить повторения таких ситуаций. А это возможно лишь при внедрении жесткого контроля за соблюдением правил эксплуатации полигона. И сделать это нужно в кратчайшие сроки, настаивает глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский. А представитель общественности Павел Семин уверен, что соблюдение мер безопасности и правил эксплуатации объекта требуют комплексного подхода. Соответствующие письма и обращения направлены и на имя губернатора, и в надзорные органы.
Павел Семин, депутат Совета народных депутатов МО "Пенкинское": «Когда происходит возгорание, это конечно выше всего. Люди настолько обеспокоены, потому что сами прекрасно понимают, что при возгорании может выделяться большое количество токсичных веществ».
Сейчас при администрации района создана рабочая группа. В нее вошли представители предприятия, районной администрации, МЧС, общественники из числа местных жителей. Практика показала - все вместе службы могут оперативно ликвидировать ЧП. Но цель другая - предупредить их. На полигоне дополнительно организовано и авиапатрулирование. За ситуацией теперь наблюдают не только с земли, но и с воздуха.
Александр Сыпченко, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»