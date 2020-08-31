В ноябре из гардероба придется доставать шубы.

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что зима 2020/2021 года, скорее всего, будет очень суровой из-за того, что жарким было лето. О холодной зиме говорят и предварительные прогнозы Гидрометцентра. Об этом сообщает ura.ru.Пестрякова отметила, что обычно зима начинается числа 7 ноября, но в последние годы она часто запаздывала. В этот раз такого быть не должно. По ее мнению, в ноябре уже точно ударят морозы и придется доставать шубы. Метеоролог ждет сильных морозов, которые, однако, всю зиму не продлятся. Будут и оттепели. Признаком суровой зимы Пестрякова считает жаркое лето.Неутешительный прогноз специалист дала и на осень. Лишь первые ее несколько дней порадуют теплом, а затем начнется постепенное похолодание и в целом все это время года будет прохладным.