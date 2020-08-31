Пресс-служба Отделения Владимир Банка России разъяснила, что граждане имеют право запретить кредитору продавать свой долг. В Банк России поступают жалобы владимирцев о том, что заемщики не ..

Пресс-служба Отделения Владимир Банка России разъяснила, что граждане имеют право запретить кредитору продавать свой долг.В Банк России поступают жалобы владимирцев о том, что заемщики не могли повлиять на условия кредитного договора.Эксперты сообщают, что жители Владимирской области могут установить запрет кредитору на уступку третьим лицам прав по договору потребительского кредита. Данная норма установлена законодательно.Специалисты еще раз советуют внимательно читать все документы при заключении договора. При выдаче кредита или займа банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы должны согласовывать с заемщиком возможность переуступить его долг третьим лицам и прописывать этот пункт в договоре.Но уже не раз выявляли случаи, когда заемщики не имели выбора и возможности запретить уступку прав третьим лицам, несмотря на то, что такое право предоставлено Федеральным законом. Их не поставили в известность, что возможность уступки относится к числу индивидуальных условий договора потребительского кредита и отображается в 13 строке таблицы индивидуальных условий.- Прежде чем подписывать договор, внимательно изучите его и подписывайте лишь в том случае, если каждое условие понятно. Вы имеете право взять документ домой на пять рабочих дней, чтобы изучить его содержание, за это время условия не могут измениться. Если кредитор не дает возможности выбора, не принимает вашу позицию или отказывается выдавать кредит из-за того, что вы против переуступки долга, жалуйтесь в Банк России», - отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Банк вправе обратиться к коллекторам, если долг не выплачивается, но обязан уведомить об этом клиента. По закону коллектор может звонить гражданину с 8 до 22 часов в рабочие дни и с 9 до 20 часов – в выходные, но не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Видеться с должником разрешается раз в неделю, а общаться с его родственниками, только если вы давали на это свое письменное согласие, а близкие не выразили несогласия.Если коллекторы нарушают правила общения с заемщиками, то стоит обращаться за помощью в Федеральную службу судебных приставов. При криминальных способах выбивания долга, стоит написать заявление в полицию. В настоящее время Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект, усиливающий наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. По закону работать на рынке могут только те коллекторские организации, которые включены в официальный реестр Федеральной службы судебных приставов. Кто не включен, тот нелегален.