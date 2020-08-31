В дагестанском селе Леваши змея заползла в рот уснувшей около дерева женщине. Рептилию длиной более метра пришлось доставать врачам Для этого понадобилась операция под наркозом. Чтобы ..

В дагестанском селе Леваши змея заползла в рот уснувшей около дерева женщине. Рептилию длиной более метра пришлось доставать врачамДля этого понадобилась операция под наркозом. Чтобы достать пресмыкающегося, врачи использовали специальный шлаг. В процессе извлечения змеи одна из медсестер была настолько напугана, что отпрыгнула от операционного стола. О состоянии пострадавшей не сообщается, передает "".