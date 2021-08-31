Мать сидевшего за рулём 17-летнего парня дала ему ключи от машины, чтобы покататься с друзьями.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным во Владимирской области разобраться в обстоятельствах Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.Один из несовершеннолетних находится в тяжёлом состоянии. Глава СУ СК РФ по Владимирской области доложит председателю ведомства о ходе следствия.Известно, что мать 17-летнего водителя, который находился за рулём «Жигулей», сама передала ключи ребёнку. Водительских прав подросток не имеет. У парня взяли кровь на предмет наличия алкоголя и запрещённых веществ.Напомним, что ночью 30 августа в Александровском районе в городе Струнино на улице Фрунзе возле дома №5 «ВАЗ-2111» врезался в дерево и загорелся.Пострадали пять человек. Водитель госпитализирован с острой закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ретрограммной амнезией и ушибленной раной нижней губы. Один 16-летний пассажир попал в больницу с острой закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки. Его сверстник впал в кому второй степени с переломом шейного позвонка, 15-летний подросток госпитализирован с острой черепно-мозговой травмой, переломом правого бедра и правого предплечья, а также ушибом шейного позвонка. Ещё один 15-летний парень отправлен на амбулаторное лечение с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.Пожарные потушили загоревшийся автомобиль. На происшествие выезжали 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 6 спасателей и 2 единицы техники.