В ходе проведения акции правоохранители затронули правила поведения на эскалаторе, в вагонах электропоезда...

Накануне 1 сентября сотрудники полиции столичного метрополитена и представители общественности поздравили маленьких пассажиров и их родителей с Днем знаний.Завтра во всех школах столицы прозвучат первые звонки и миллионы детей вновь окунуться в мир знаний. Чтобы дорога в школу не только 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года была безопасной, сотрудники полиции Московского метрополитена и представители общественности организовали профилактическую праздничную акцию.На станции «Сретенский бульвар» сегодня было по – настоящему празднично. Сотрудники патрульно-постовой службы, отдела по делам несовершеннолетних, центра кинологической службы УВД на Московском метрополитене и представители общественности вышли на станцию, чтобы поздравить юных пассажиров и их родителей с началом нового учебного года и еще раз напомнить о соблюдении необходимых мер транспортной безопасности. Участники акции вручали пассажирам красочные иллюстрированные памятки о том, как правильно вести себя в столичной подземке, набор канцелярских принадлежностей и яркие воздушные шары с символикой Управления внутренних дел и Общественного совета.В ходе проведения акции правоохранители затронули правила поведения на эскалаторе, в вагонах электропоезда, а также обращали внимание родителей на максимальную внимательность при использовании детьми гаджетов.Праздничная акция вызвала восторг и благодарные отклики у взрослых и особенно маленьких пассажиров, наперебой подбегающих к служебным четвероногим друзьям полицейских. Пассажиры в свою очередь благодарили сотрудников полиции и отмечали, что такое мероприятие стало очень запоминающимся событием в преддверии начала учебного года. И конечно, все желающие в этот день смогли сделать памятные фото со стражами порядка столичного метрополитена.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене8 (495) 628-31-18