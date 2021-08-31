За сутки скончались ещё пятеро.

Во Владимирской области от коронавируса умерли ещё пять пациентов. Об этом 31 августа сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1702 летальных исхода.При этом 44 975 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 136 человек.Напомним, что за минувший день медики ещё 178 случаев ковида.