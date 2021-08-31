Школьные букеты. Накануне Дня знаний владимирцы по традиции готовят цветы для педагогов. Кто-то вырастил “будущий букет” в собственном саду. Кто-то – идёт за цветами в магазины. Там

Школьные букеты. Накануне Дня знаний владимирцы по традиции готовят цветы для педагогов. Кто-то вырастил “будущий букет” в собственном саду. Кто-то – идёт за цветами в магазины. Там глаза разбегаются. Собрать букет можно на любой вкус, были бы деньги. Цена композиции зависит от количества и конкретного сорта цветов, особенностей упаковки. Кстати, к 1 сентября букеты своим