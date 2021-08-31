МТС сообщила о назначении директором филиала во Владимирской области Алексея Савушкина. Он будет осуществлять руководство и обеспечивать реализацию общей стратегии компании на розничном ..

МТС сообщила о назначении директором филиала во Владимирской области Алексея Савушкина. Он будет осуществлять руководство и обеспечивать реализацию общей стратегии компании на розничном и корпоративных рынках.Ключевыми задачами нового руководителя станет повышение уровня доступности цифровых и финансовых сервисов МТС для населения и внедрение цифровых инноваций в инфраструктуру предприятий региона.«МТС во Владимирской области реализует масштабные цифровые проекты, среди которых полное обновление инфраструктуры связи по всей области, а также строительство и модернизация фиксированной сети и увеличение скорости домашнего интернета до 1 Гбита/с. Одним из важных направлений работы Алексея Савушкина станет развитие сервисов цифровой экосистемы, укрепление позиций компании на корпоративном рынке с помощью комплексных инновационных решений, в том числе сервисов на основе интернета вещей, геоаналитики, больших данных для развития важных отраслей региона — туризма, строительной, сельскохозяйственной и логистической сфер. Уверен, что благодаря богатому и успешному опыту работы в телекоме Алексей сможет решить поставленные перед ним амбициозные задачи», – комментирует директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.Биография Алексея Савушкина:Алексей Савушкин родился в 1973 году. В 1995 году закончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Инженер-строитель систем автоматизированного проектирования». Алексей более восьми лет работает в телеком-сфере, обладает большим опытом управления продажами. Начал карьеру в МТС в 2019 году в качестве начальника отдела управления продажами на массовом рынке филиала в Мурманске.Женат, воспитывает двух дочерей.