На сохранение лесов от пожаров будет выделено 24 миллиарда рублей, заявил президент Владимир Путин на съезде Единой России. Новая методика позволит быстрее реагировать на возникающие угрозы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

На сохранение лесов от пожаров будет выделено 24 миллиарда рублей, заявил президент Владимир Путин на съезде "Единой России". Новая методика позволит быстрее реагировать на возникающие угрозы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.Парламентарий указал на важность профилактики пожаров. "Нас ждет серьезная работа – закрыть все потребности регионов", – отметил депутат.Валуев напомнил, что "Единая Россия" неоднократно обращала внимание на необходимость увеличения числа работников лесоохраны и количества лесопатрульной техники.По словам законодателя, правильно потраченные средства дают возможность подготовиться к пожароопасному сезоны, который ожидается в ближайшие годы. С такими ситуациями нужно справляться с минимальными потерями, заявил Валуев.Входящая в пятерку избирательного списка "ЕР" детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила необходимость снижения бюрократических барьеров для волонтеров, желающих работать в зонах ЧС. Это позволит быстрее оказывать помощь людям, уверена она.При разработке новых подходов к распределению федеральных средств на лесоохрану нужно учитывать не площадь регионов, а их реальные потребности, считает Кузнецова.Выделение 24 миллиардов рублей на сохранение лесов означает двукратное увеличение финансирования на такие мероприятия. Свои обязательства перед регионами федеральный центр выполнит на 100%.