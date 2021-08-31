По факту ДТП с пятью подростками в городе Струнино возбуждено уголовное дело. Об это сообщает Следком РФ. Глава ведомства взял на контроль расследование уголовного дела и поручил

По факту ДТП с пятью подростками в городе Струнино возбуждено уголовное дело. Об это сообщает Следком РФ. Глава ведомства взял на контроль расследование уголовного дела и поручил руководителю регионального Следкома установить все обстоятельства страшной аварии. Напомним, в ночь на 30 августа городе Струнино разбился ВАЗ 11-й модели. По предварительным данным ГИБДД, 17-летний подросток без прав