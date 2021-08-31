Проведенным сотрудниками ЭКЦ исследованием установлено, что изъятое вещество массой около 100 г содержит в своем составе наркотическое средство – героин...

«Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир иномарки подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства-героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе Рязанского проспекта был остановлен автомобиль «КИА».В ходе проверки документов у водителя иномарки автоинспекторы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, а его поведение не соответствовало складывающейся обстановке, в связи с чем появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы.Сотрудниками дорожно-патрульной службы было принято решение вызвать следственно-оперативную группу. В ходе досмотра у гражданина в нижнем белье полицейские обнаружили и изъяли сверток с находящимся внутри твердым веществом.Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний приезжий.Проведенным сотрудниками ЭКЦ исследованием установлено, что изъятое вещество массой около 100 г содержит в своем составе наркотическое средство – героин.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде заключения под стражу сроком до двадцати лет.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве